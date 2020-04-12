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На Донбассе обстреляли позиции ООС, погиб украинский боец

Новости » Происшествия     12.04.2020 - 11:31
На Донбассе обстреляли позиции ООС, погиб украинский боец
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Еще один военный пострадал при обстреле позиций в Луганской области

Боевики на Донбассе сегодня, 12 апреля, обстреляли украинские позиции в Луганской области, в результате обстрела погиб один боец. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что боевики в очередной раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил в Луганской области.

"К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе вчерашнего визита на Донбасс президент Владимир Зеленский заявил, что разведение сил помогло сократить количество обстрелов.

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на Донбассе воцарился мир", - заявил он.

Ранее стало известно, что в списках на обмен пленными, который пройдет перед Пасхой, не будет кримчан.

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