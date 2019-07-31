КПВВ "Гнутове" призупинив роботу через вибухи

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Біля КПВВ пожежа, від якої детонують нерозірвані боєприпаси

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Гнутове" призупинив роботу через вибухонебезпечну ситуацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Підкреслюється, що в безпосередній близькості від КПВВ горить суха трава, а від вогню детонують нерозірвані боєприпаси.

"Рішенням Командувача об'єднаних сил в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Гнутове" з 14.00 введено режим "червоний". Контрольно-пропускні операції тимчасово припинені. На даний час у безпосередній близькості від КПВВ горить суха трава. Від вогню детонують нерозірвані боєприпаси, що створює реальну загрозу життю та здоров'ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування. Пропуск осіб та транспортних засобів в КПВВ "Гнутове" буде відновлено після стабілізації ситуації", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в квітні контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" на лінії розмежування у Донецькій області був закритий на реконструкцію кілька днів.

Як писало РБК-Україна, 28 липня російсько-окупаційні війська з великокаліберного озброєння обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.