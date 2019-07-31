ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КПВВ "Гнутове" призупинив роботу через вибухи

Новини » Надзвичайні події    31.07.2019 - 16:47
КПВВ "Гнутове" призупинив роботу через вибухи
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Біля КПВВ пожежа, від якої детонують нерозірвані боєприпаси

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Гнутове" призупинив роботу через вибухонебезпечну ситуацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил у Facebook.

Підкреслюється, що в безпосередній близькості від КПВВ горить суха трава, а від вогню детонують нерозірвані боєприпаси.

КПВВ &quot;Гнутове&quot; призупинив роботу через вибухи

"Рішенням Командувача об'єднаних сил в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Гнутове" з 14.00 введено режим "червоний". Контрольно-пропускні операції тимчасово припинені. На даний час у безпосередній близькості від КПВВ горить суха трава. Від вогню детонують нерозірвані боєприпаси, що створює реальну загрозу життю та здоров'ю цивільного населення, яке слідує через лінію розмежування. Пропуск осіб та транспортних засобів в КПВВ "Гнутове" буде відновлено після стабілізації ситуації", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в квітні контрольний пункт в'їзду-виїзду "Гнутове" на лінії розмежування у Донецькій області був закритий на реконструкцію кілька днів.

Як писало РБК-Україна, 28 липня російсько-окупаційні війська з великокаліберного озброєння обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду "Мар'їнка" в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Україна пропонує відкрити КПВВ "Золоте" на час ремонту моста в Станиці Луганській КПВВ "Майорське" сьогодні не працює
Новини України КПВВГнутово
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся