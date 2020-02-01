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Помпео: США будуть сприяти пошуку шляхів вирішення конфлікту на Донбасі

Новини » Політика     01.02.2020 - 13:45
Помпео: США будуть сприяти пошуку шляхів вирішення конфлікту на Донбасі
Фото: Майк Помпео (flickr.com/n3tel.jpg)

За словами Помпео, у вирішенні конфлікту на Донбасі повинна брати участь вся Європа

Сполучені Штати Америки сприятимуть пошуку шляхів вирішення конфлікту на Донбасі. Про це у Мінську заявив Держсекретар США Майк Помпео, передає РБК-Україна з посиланням на видання "Белта".

Помпео розповів, що ситуація в Україні обговорювалася під час його зустрічей з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макєєвим, і з президентом країни Олександром Лукашенком. Білорусь розраховує, що США відіграють свою роль у врегулюванні цієї кризи. Держсекретар запевнив, що Сполучені Штати будуть сприяти пошуку шляхів вирішення конфлікту.

"Це якраз те питання, в якому треба брати участь всій Європі, всьому світу для його рішення. Але в кінцевому підсумку Росія і Україна повинні самі вирішити його. Все, що ми у Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо", - заявив Помпео.

Нагадаємо, в ході візиту в Україну держсекретар США Майк Помпео запевнив в підтримці з боку Вашингтона в боротьбі проти російської агресії. Також підкреслювалося, що США підтверджують свою позицію введенням 29 січня пакету додаткових санкцій, які стосуються окремих осіб і компаній в Криму.

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