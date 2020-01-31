Бойовики встановлюють на окупованій території заборонені міни

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Міни, які встановлюють окупанти, заборонені Оттавською конвенцією

Російські незаконні збройні формування встановлюють на окупованих територіях Донбасу заборонені Оттавською конвенцією міни ПМН-2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативно-тактичного угрупування "Північ" у Facebook.

Як повідомляється, поблизу населеного пункту Оріхове, поруч з присадибними ділянками, українські військові виявили замінований район. Під час огляду було знайдено 240 протипіхотних мін ПМН-2, які мають назву "Чорна вдова".

"Окупанти навмисно створили непрохідну зону поблизу дороги саме на ділянці де прокладені комунікаційні вузли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міна ПМН-2 не має механізму самоліквідації та механізму переводу з бойового положення у безпечне, тому у 1997 році її використання було заборонено Оттавською конвенцією. Однак, Російська Федерація не приєдналася до конвенції та не зняла міни з озброєння.

"Даний факт вкотре підтверджує небажання російсько-окупаційними військами мирного врегулювання конфлікту та створення загрози мирному населенню", - наголосили в ОТУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 січня бойовики 6 разів обстріляли позиції український військових на Донбасі. Окупанти били з заборонених мінськими угодами мінометів. В результаті обстрілів жоден військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.