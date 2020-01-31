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Бойовики встановлюють на окупованій території заборонені міни

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 18:55
Бойовики встановлюють на окупованій території заборонені міни
Ілюстративне фото (ua.icrc.org)

Міни, які встановлюють окупанти, заборонені Оттавською конвенцією

Російські незаконні збройні формування встановлюють на окупованих територіях Донбасу заборонені Оттавською конвенцією міни ПМН-2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку оперативно-тактичного угрупування "Північ" у Facebook.

Як повідомляється, поблизу населеного пункту Оріхове, поруч з присадибними ділянками, українські військові виявили замінований район. Під час огляду було знайдено 240 протипіхотних мін ПМН-2, які мають назву "Чорна вдова".

"Окупанти навмисно створили непрохідну зону поблизу дороги саме на ділянці де прокладені комунікаційні вузли", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міна ПМН-2 не має механізму самоліквідації та механізму переводу з бойового положення у безпечне, тому у 1997 році її використання було заборонено Оттавською конвенцією. Однак, Російська Федерація не приєдналася до конвенції та не зняла міни з озброєння.

"Даний факт вкотре підтверджує небажання російсько-окупаційними військами мирного врегулювання конфлікту та створення загрози мирному населенню", - наголосили в ОТУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 січня бойовики 6 разів обстріляли позиції український військових на Донбасі. Окупанти били з заборонених мінськими угодами мінометів. В результаті обстрілів жоден військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

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