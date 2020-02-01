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Бойовики на Донбасі один раз порушили режим перемир'я

Новини » Суспільство     01.02.2020 - 13:39
Бойовики на Донбасі один раз порушили режим перемир'я
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли позиції наших захисників неподалік Красногорівки

На Донбасі з початку поточної доби станом на 12:00 був зафіксований один випадок порушення режиму припинення вогню. Про це йдеться на брифінгу Міністерства оборони України.

Повідомляться, що з 09:25 до 09:50 з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів окупаційні війська обстріляли позиції наших захисників неподалік Красногорівки на Донецькому напрямку.

За наявною інформацією Міноборони, бойових втрат з боку сил ООС в результаті обстрілу супротивника немає.

Нагадаємо, збройні формування РФ на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил в суботу, 1 лютого, вісім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому міномети. Зокрема, противник обстрілював українські позиції з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу населеного пункту Широкіно з мінометів калібру 82 мм противник випустив 13 хв. Обстріл також велися неподалік Старогнатовки, поруч з Авдіївка, поблизу Лебединського, в районі Василівки, два рази поруч з Луганським і поруч з Новолуганским.

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Теми: Новини ООС
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