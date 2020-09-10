На Донбасі нове загострення після зриву інспекції в Шумах: що відомо

Сьогодні, 10 вересня, на Донбасі мала пройти спільна інспекція українських позицій в районі Шумів Донецької області. За годину до запланованої перевірки стало відомо, що її скасували, а сторони виступили із взаємними звинуваченнями у зриві угод.

Про причини зриву перевірки і нове загострення у зоні бойових дій - в матеріалі РБК-Україна.

Нове загострення після зриву перевірки

Як повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, о 14:15 бойовики відкрили вогонь по українським в районі Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ для спільної інспекції. Штаб підкреслює, що це відкрита провокація, а завдяки оперативності розвідки вчасно вдалося убезпечити бійців і представників вищевказаних організацій.

Україна ініціювала термінову зустріч ТКГ

У розпорядженні РБК-Україна є звернення голови української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука до представників ОБСЄ. У листі він пропонує перенести заплановану інспекцію в Шумах до обговорення її зриву на терміновому засіданні підгрупи з безпеки.

Українська сторона пропонує провести таке засідання у форматі відеоконференції як можна швидше.

Чому скасували інспекцію в Шумах

У президента України Володимира Зеленського заявили, що спільна інспекція була зірвана у зв'язку з постійною зміною запитів російської сторони і невиконанням умов перемир'я. Зокрема, напередодні перевірки вранці 10 вересня бойовики висунули ряд вимог, які суперечать одна одній.

Кравчук додав, що спільну поїздку було скасовано після того, як російська сторона висунула вимоги:

відвідування нових точок;

здійснення фото- і відеофіксації;

підписання спільного протоколу.

В Офісі президента зазначили, що формат поїздки передбачав технічний характер таких дій: учасники мали бути в цивільному одязі, в інспекції не повинні брати участь одіозні представники. Крім того, у Зеленського підкреслили, карантинні обмеження впливають на деталі того, як могла б пройти інспекція в районі Шумів.

Бойовики звинувачують Україну, Росія поки мовчить

Представники самопроголошеної "Донецької народної республіки", в свою чергу, звинуватили Україну в зриві запланованої інспекції. Там також уточнили, що українська сторона вимагала наявність у представника "ДНР" Руслана Якубова негативного ПЛР-тесту на коронавірус, паспорту Росії або України, а також відсутність будь-якої згадки на його шевронах і в посвідченнях абревіатури "ДНР".

Примітно, що поки немає інформації про те, чи планують бойовики обстріл українських позицій в Шумах, який вони погрожували здійснити 7 і 9 вересня, але відмовилися від цієї ідеї після досягнутих угод про спільну інспекцію.

Станом на 16:30 російська сторона не виступала з офіційними коментарями.

Навіщо була потрібна спільна інспекція

Минулого тижня ватажок "ДНР" Денис Пушилін виступив з погрозами обстріляти позиції України в районі Шумів. За його словами, ЗСУ нібито обладнали нові позиції в порушення режиму припинення вогню, який діє з 27 липня.

Українська сторона спростовує звинувачення, моніторингова місія ОБСЄ підтверджує, що українські військові в повній мірі дотримуються режиму тиші.

В ході екстреної зустрічі ТКГ щодо Донбасу 9 вересня сторони домовилися провести спільну інспекцію за участі ОБСЄ, щоб покласти кінець погрозам бойовиків.