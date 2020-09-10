Україна, ОБСЄ та бойовики перевірять позиції під Шумами: що відомо

Фото: інспекцію в Шумах проведе ОБСЄ у супроводі представників сторін (twitter.com/osce_smm)

На вчорашньому засіданні Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу домовилися провести спільну інспекцію позицій біля селища Шуми під окупованою Горлівкою Донецької області. До її складу увійдуть представники України, місії ОБСЄ і, що найнеоднозначніше, проросійських бойовиків.

За годину до запланованої перевірки джерело в Офісі президента повідомило РБК-Україна, що інспекція сьогодні не відбудеться.

"Справа не в датах, а в тому, що це спекулятивна тема для "ДНР/ЛНР", які постійно брешуть, що ми щось порушуємо. ОБСЄ говорить, що це не так", - уточнив співрозмовник.

Він також зазначив, що є дані про порушення умов перемир'я з боку противника. Українська сторона запропонувала спочатку перевірити їх позиції разом з ОБСЄ, але окупанти відмовилися.

Інспекція біля Шумів через загострення на Донбасі

У середу, 9 вересня, ТКГ зібралася на позачергове засідання через загострення на Донбасі. На ньому обговорювалися, в тому числі, погрози бойовиків так званої "ДНР" відкрити вогонь по українських позиціях біля Шумів - селище між окупованою Горлівкою та підконтрольним Україні Торецьком. На їхню думку, вони нібито були обладнані після набучття чинності угоди про припинення вогню, що дає їм право знищити ці позиції.

У підсумку ТКГ домовилася провести спільну інспекцію 10 вересня о 14:00. Хоча українська сторона і місія ОБСЄ заперечують будь-які зміни в позиціях біля Шумів після 27 липня.

Хто буде інспектувати українські позиції

Як розповів голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, у перевірці позицій будуть брати участь представники України, місії ОБСЄ і проросійських бойовиків.

Він уточнив, що в район Шумів відправиться українська сторона СЦКК і координатор ОБСЄ Хайді Грау. Пізніше стало відомо, що від бойовиків "ДНР" буде присутній російський офіцер Руслан Якубов, який займає високий пост в керівництві незаконних збройних формувань.

Кравчук не вважає, що це рішення є визнанням бойовиків як незалежної від Росії сторони.

"Вкрай обмежений прояв присутності бойовиків"

У президента України Володимира Зеленського запевняють, що під час інспекції бойовики будуть присутні "вкрай обмежено". А юридично перевірку проведе ОБСЄ у супроводі представників сторін.

Крім того, Офіс президента нагадує, що згідно з мінськими угодами було створено Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК), який у 2017 році покинула російська сторона. При цьому бойовики так званих "ДНР" і "ЛНР" вважають, що нібито представлені в цьому центрі, хоча українська сторона не визнає це.

Замість цього Київ наполягає на поверненні Росії до СЦКК.

"ДНР" погрожує атакувати позиції в районі Шумів

Минулого тижня ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про те, що українська сторона нібито порушила перемир'я, обладнавши нові позиції після 27 липня, коли набула чинності відповідна угода. Він також розпорядився завдати удару 7 вересня і вимагав вивести бійців Збройних сил України з цих позицій.

У відповідь офіційний Київ провів екстрену нараду, були ініційовані переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, які, втім, досі не відбулися. У підсумку ситуацію винесли на позачергове засідання ТКГ.

Відзначимо, 7 вересня Пушилін переніс удар по Шумах на 9 число, а вчора після досягнутих угод про спільну інспекцію скасував його.

Більше тисячі порушень з початку перемир'я

За даними моніторингової місії ОБСЄ, з початку перемир'я на Донбасі зафіксовано більше тисячі порушень режиму припинення вогню - вибухи, обстріли та автоматні черги.

Про справжній зрив перемир'я заговорили минулого тижня, коли бойовики обстріляли позиції біля Причепилівки в Луганській області. В результаті бойових дій загинув один український боєць. До цього бойових безповоротних втрат не було з 27 липня.