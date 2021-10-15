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На Донбасі знову неспокійно. Бойовики сьогодні п'ять разів стріляли по позиціям українських військ

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П'ятниця 15 жовтня 2021 17:46
На Донбасі знову неспокійно. Бойовики сьогодні п'ять разів стріляли по позиціям українських військ Фото: на Донбасі сьогодні п'ять обстрілів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олександр Мороз

З початку доби 15 жовтня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Стріляли із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Обстріли вели поблизу чотирьох населених пунктів:

  • біля Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.
  • неподалік Золотого-4 найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
  • в районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
  • в бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - додали в ООС.

Нагадаємо, бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу, 14 жовтня. Обійшлося без загиблих та поранених.

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