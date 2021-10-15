На Донбасі знову неспокійно. Бойовики сьогодні п'ять разів стріляли по позиціям українських військ
Фото: на Донбасі сьогодні п'ять обстрілів (facebook.com/mod.mil.rus)
З початку доби 15 жовтня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Стріляли із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.
Обстріли вели поблизу чотирьох населених пунктів:
- біля Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.
- неподалік Золотого-4 найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
- в районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм.
- в бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
"Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - додали в ООС.
Нагадаємо, бойовики 3 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу, 14 жовтня. Обійшлося без загиблих та поранених.