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На Донбассе снова неспокойно. Боевики сегодня пять раз стреляли по позициям украинских войск

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Пятница 15 октября 2021 17:46
На Донбассе снова неспокойно. Боевики сегодня пять раз стреляли по позициям украинских войск Фото: на Донбассе сегодня пять обстрелов (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Александр Мороз

С начала суток 15 октября боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Обстрелы вели вблизи четырех населенных пунктов:

  • у Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
  • недалеко от Золотого-4 наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
  • в районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.
  • в сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в ООС.

Напомним, боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки, 14 октября. Обошлось без погибших и раненых.

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