На Донбассе снова неспокойно. Боевики сегодня пять раз стреляли по позициям украинских войск
Фото: на Донбассе сегодня пять обстрелов (фото facebook.com/mod.mil.rus)
С начала суток 15 октября боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Стреляли из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
Обстрелы вели вблизи четырех населенных пунктов:
- у Новозвановки враг дважды вел огонь, используя минометы калибра 120 мм и противотанковый ракетный комплекс.
- недалеко от Золотого-4 наемники совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.
- в районе Авдеевки оккупанты обстреливали наши позиции из минометов калибра 82 мм.
- в сторону Новотошковского противник открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
"Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - добавили в ООС.
Напомним, боевики 3 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки, 14 октября. Обошлось без погибших и раненых.