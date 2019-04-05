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На Донбасі на кілька днів закрили один з КПВВ

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 10:05
На Донбасі на кілька днів закрили один з КПВВ
Фото: КПВВ "Гнутове" (УНІАН)

КПВВ "Гнутове" закрили на ремонт до наступного тижня

На Донбасі на ремонт до наступного тижня закрили контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Повідомляється, що КПВВ "Гнутове" закрили на реконструкцію, роботи з облаштування триватимуть до 7 квітня. Інші пункти пропуску на лінії розмежування почали роботу вчасно і функціонують в штатному режимі.

Також повідомляється, що за минулу добу пасажирський і транспортний потік був динамічним і мав тенденцію до збільшення. Всього за добу КПВВ перетнули 34,2 тисячі осіб і 4,6 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пропуски для переходу лінії розмежування стали безстроковими. Зокрема, заяви, які були подані в період з 28 березня 2019 року, стануть безстроковими, інші слід переподати.

Раніше також повідомлялося, що "ЛНР" буде і надалі блокувати відкриття пункту пропуску "Золоте". Лідер проросійських терористів "ЛНР" Леонід Пасічник зазначив, що пропуск почнеться тільки після прийняття погодженого рішення у Мінську.

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