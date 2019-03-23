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"ЛНР" заблокує відкриття пункту пропуску на Донбасі

Новини » Суспільство    23.03.2019 - 15:26
"ЛНР" заблокує відкриття пункту пропуску на Донбасі
Фото: Леонід Пасічник оголосив про блокування КПВВ "Золоте" (mvdlnr.ru)

КПВВ "Золоте" будуть блокувати з непідконтрольної території

Самопроголошена "Луганська народна республіка" заблокує відкриття пункту пропуску "Золоте" в Луганській області. Про це заявив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник, передають сепаратистські ЗМІ.

Пасічник зазначив, що пропуск через КПВВ "Золоте" почнеться тільки після прийняття узгодженого з "ЛНР" рішення у Мінську.

"Незважаючи на відсутність домовленостей між "ЛНР" і Україною про відкриття пункту пропуску "Золоте", Київ має намір 24 березня в односторонньому порядку відкрити перехід і направити через нього велику кількість людей в "ЛНР". В цілях забезпечення безпеки життя і здоров'я людей пункт пропуску "Золоте" з боку "Луганської народної республіки" буде закрито до прийняття узгодженого сторонами конфлікту - "ЛНР" і Україною - рішення на переговорах у Мінську", - зазначив Пасічник.

Зазначимо, відкриття КПВВ заплановано на 07:00 24 березня.

Нагадаємо, сьогодні бойовики на Донбасі обстріляли район, де завтра планують відкрити новий КПВВ. Зокрема, противник обстріляв з озброєння бойової машини піхоти (БМП) і протитанкового гранатомета позиції поблизу Золотого-4.

Відзначимо, за даними української розвідки, бойовики на Донбасі посилили контроль на пунктах пропуску, проводять "профілактичні бесіди" з жителями окупованих територій, їм рекомендують утриматися від виїзду в підконтрольні Україні райони на період голосування.

 

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