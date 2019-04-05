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На Донбассе на несколько дней закрыли один из КПВВ

Новости » Общество    05.04.2019 - 10:05
На Донбассе на несколько дней закрыли один из КПВВ
Фото: КПВВ "Гнутово" (УНИАН)

КПВВ "Гнутово" закрыли на ремонт до следующей недели

На Донбассе на ремонт до следующей недели закрыли контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Гнутово". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Сообщается, что КПВВ "Гнутово" закрыли на реконструкцию, работы по обустройству продлятся до 7 апреля. Остальные пункты пропуска на линии разграничения начали работу вовремя и функционируют в штатном режиме.

Также сообщается, что за минувшие сутки пассажирский и транспортный поток был динамичным и имел тенденцию к увеличению. Всего за сутки КПВВ пересекли 34,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что пропуски для перехода линии разграничения стали бессрочными. В частности, заявления, которые были поданы в период с 28 марта 2019 года, станут бессрочными, остальные следует переподать.

Ранее также сообщалось, что "ЛНР" будет и в дальнейшем блокировать открытие пункта пропуска "Золотое". Лидер пророссийских террористов "ЛНР" Леонид Пасечник отметил, что пропуск начнется только после принятия согласованного решения в Минске.

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