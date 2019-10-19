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ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів на Донбасі майже вдвічі

Новини » Надзвичайні події    19.10.2019 - 01:49
ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів на Донбасі майже вдвічі
Ілюстративне фото (flickr.com/osce)

Більшість вибухів зафіксували поблизу Мар'їнки

У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ.

Зазначається, що спостерігачі зафіксували зменшення вибухів до 122, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (206 вибухів). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північний схід від Мар’їнки (підконтрольна урядові). Ще приблизно 90 вибухів - у районах на північно-північний захід від непідконтрольного урядові Донецька та південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові).

Водночас, у Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також більше вибухів (49), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (1 вибух). Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південний схід від Попасної (підконтрольна урядові) та в районах на східно-північний схід від Сентянівки.

Нагадаємо, на Донбасі 17 жовтня поранені двоє українських військових. Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої зазнав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил. Ще один військовий під час виконання інженерних робіт отримав вибухову травму.

Раніше повідомлялося, що у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зростає інтенсивність мінометних обстрілів.

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