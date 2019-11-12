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У штабі ООС повідомили нові подробиці ситуації на дільницях розведення сил

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 19:22
У штабі ООС повідомили нові подробиці ситуації на дільницях розведення сил
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні завершено формування бетонної опори для водовідвідної системи

У штабі Операції об'єднаних сил (ООС) розповіли про ситуацію, яка зараз відбувається на трьох ділянках розведення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні завершено формування бетонної опори для водовідвідної системи. Також продовжуються бетонні роботи по з'єднанню металевого прольоту моста з основною конструкцією.

Тривають заходи на ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Тривають заходи з синхронного і дзеркального демонтажу визначених фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Практична їх фаза, за графіком, триватиме до 25 листопада.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське Донецької області, завершено практичний етап дзеркального процесу розведення особового складу та озброєння. Тактичне положення змінили 48 військовослужбовців ЗСУ.

Нагадаємо, на Донбасі з початку поточної доби, 12 листопада, в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, в результаті підриву на вибуховому пристрої отримали поранення двоє військовослужбовців.

Як повідомляло РБК-Україна, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині за минулу добу, 11 листопада, бойовики провели 16 обстрілу. Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів з заборонених мінськими домовленостями зброї.

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