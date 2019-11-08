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Бойовики і ООС називають різні дати початку розведення сил в Петровському

Новини » Політика     08.11.2019 - 09:34
Бойовики і ООС називають різні дати початку розведення сил в Петровському
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Бойовики говорять про 9 листопада, а українська сторона хоче почати розведення 8 листопада

Сили операції об'єднаних сил та незаконні збройні формування РФ і її найманці на Донбасі називають різні дати початку розведення сил в Петровськом, яке було анонсовано на 8 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Так, розведення сил і засобів повинно початися 8 листопада після того, як протягом 7 діб був дотриманий режим тиші.

Згідно з повідомленням ООС, 30 жовтня було зафіксовано останній обстріл позицій української армії в цьому районі розведення сил.

"З тих пір обидві сторони дотримуються режим "Тиша"... В 12:00 (8 листопада - ред.) Починається день "Д-2" - за сигналом світло-шумових ракет в повітря з обох сторін, почнеться процес відведення особового складу і бойової техніки", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що бойовики "ДНР" на своїх ресурсах стверджують, що сили ООС напередодні ввечері нібито обстріляли ділянку розведення сил і засобів в Петровському. Також бойовики повідомляють, що повідомили СММ ОБСЄ про готовність відновити процес відведення військ в Петровському 9 листопада, якщо Контактна група погодить цю дату.

Штаб ООС поки не надає зведень щодо обстрілу станом на ранок 8 листопада.

Нагадаємо, в штабі ООС підтвердили готовність до розведення сил в Петровському 8 листопада за умови дзеркальних дій з боку бойовиків. Розведення повинне початися в 12:00.

Також РБК-Україна писало, що протягом минулої доби бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець загинув і ще чотири отримали поранення

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