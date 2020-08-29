На Донбасі продовжує зберігатися режим "тиші"

Фото: український військовий (РБК-Україна)

У п'ятницю, 28 серпня, на Донбасі зберігався режим припинення вогню. В районі операції Об'єднаних сил ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

На ділянках відповідальності українських підрозділів, що виконують завдання в районі проведення операції, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано.

Серед українських захисників немає втрат і поранень.

"Підрозділи Об'єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби, 29 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Нагадаємо, з початку перемир'я на Донбасі загинув 21 бойовик.

Крім того, на Донбасі 27 серпня бойовики один раз порушили режим припинення вогню.