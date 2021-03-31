На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"
У середу, 31 березня, на Донбасі зберігається режим "тиші". У районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби не зафіксовано жодного ворожого пострілу.
Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.
"Протягом поточної доби, 31 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими військовослужбовцями.
Нагадаємо, за минулу добу, 30 березня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, окупанти використовували протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Крім того, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Захід 2021" стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.