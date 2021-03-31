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На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

Новость на русском → Донбас, Середа 31 березня 2021 18:29
На Донбасі з початку доби зберігається "тиша" Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 31 березня, на Донбасі зберігається режим "тиші". У районі проведення операції Об'єднаних сил з початку доби не зафіксовано жодного ворожого пострілу.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

"Протягом поточної доби, 31 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 березня, бойовики сім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. Зокрема, окупанти використовували протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань "Захід 2021" стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.

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