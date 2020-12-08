На Донбасі з початку доби зберігається "тиша"

Фото: автомат в руках українського військового (РБК-Україна)

У вівторок, 8 грудня, на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, з початку поточної доби, 8 грудня, по всій лінії розмежування спостерігається "тиша", а домовленості, досягнуті 22 липня, дотримуються в повному обсязі.

"Об'єднані сили продовжують стійко виконувати бойові завдання по захисту українського народу і знаходяться напоготові до адекватного реагування на будь-які зміни оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 грудня, бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях. Втрат серед військовослужбовців немає.

Крім того, за вихідні 5-6 грудня моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню в Донецькій області та 89 таких порушень у Луганській. Також були зафіксовані вибухи.

У той же час президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі триває найбільш тривале перемир'я. За цей час кількість обстрілів знизилася в п'ять разів, а бойові втрати - в десять.