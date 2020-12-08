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Бойовики чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі

Донбас, Вівторок 08 грудня 2020 08:02
Бойовики чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі
Фото: Ситуація на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

В понеділок, 7 грудня, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Про це повідомили в штабі операції Об’єднаних сил.

Так, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік позицій українських захисників неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.

Факт порушення режиму зафіксовано у вечірній час і у районі населеного пункту Новотроїцьке, де ворог застосував підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Авдіївки противник здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Від початку поточної доби, 8 грудня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим тиші вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.

Нагадаємо, за вихідні 5-6 грудня СММ ОБСЄ зафіксувала 134 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 89 таких порушень в Луганській. Також були зафіксовані вибухи.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі триває найбільш тривале перемир'я. За цей час кількість обстрілів знизилася в п'ять разів, а бойові втрати - в десять.

А за минулу добу, 6 грудня, на Донбасі не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу.

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