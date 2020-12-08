На Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Фото: автомат в руках украинского военного (РБК-Украина)

Во вторник, 8 декабря, на Донбассе не зафиксировано нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, с начала текущих суток, 8 декабря, по всей линии разграничения наблюдается "тишина", а договоренности, достигнутые 22 июля, придерживаются в полном объеме.

"Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 7 декабря, боевики дважды открывали огонь по украинским позициям. Потерь среди военнослужащих нет.

Кроме того, за выходные 5-6 декабря мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 134 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области и 89 таких нарушений в Луганской. Также были зафиксированы взрывы.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе продолжается наиболее длительное перемирие. За это время количество обстрелов снизилось в пять раз, а боевые потери - в десять.