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Бойовики на Донбасі блокують роботу ОБСЄ, - штаб ООС

Новини » Політика     01.01.2020 - 12:28
Бойовики на Донбасі блокують роботу ОБСЄ, - штаб ООС
Фото: безпілотник ОБСЄ (flickr.com osce_smmu)

Мандат СММ ОБСЄ передбачає вільний і безпечний доступ представників по всій території України

Українська сторона заявляє про обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ у виконанні мандата СММ з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб операції Об'єднаних сил.

Відзначимо, мандат СММ ОБСЄ передбачає вільний і захищений доступ представників по всій території України.

"В черговий раз в щоденному звіті від 31 грудня 2019 СММ ОБСЄ інформує про відмову патрулю Місії в проїзді на тимчасово окуповану територію Донецької області через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябрь) і Приморське. Крім того, представники збройних формувань Російської Федерації не дозволили спостерігачам увійти на територію об'єкта збройних формувань біля населеного пункту Михайлівка", - йдеться в повідомленні.

У штабі припускають, що такі дії можуть мати на меті приховати заборонену діяльність бойовиків і пересування або підготовку військ.

Нагадаємо, в середу, 1 січня, бойовики в зоні операції Об'єднаних сил не виявляли активності. Жертв серед українських військових немає.

Раніше в Росії заявили, що нормандська зустріч у Парижі 9 грудня дозволила добитися зрушень у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі. Однак у Москві не уточнили, про які саме зрушення йде мова.

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