На Донеччині з початку доби без втрат серед українських військових

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

ООВ не зафіксувала обстрілів з боку бойовиків

З початку доби 23 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації і їх найманців обстрілів не зафіксовано. Про це повідомляє прес-центр штабу ОНС в Facebook.

При цьому повідомляється, що за минулу добу 22 серпня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Обстріл здійснювалися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперського і стрілецької зброї. Факти порушення режиму припинення вогню були зафіксовані поблизу Водяного, Новотроїцька, Богданівки, Лебединського, Новолуганска, Зайцевого,Південного. В результаті обстрілу 22 серпня поранення отримали двоє військовослужбовців ООС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 450 поліцейських загинули на Донбасі з початку АТО. Такі дані озвучив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Також повідомлялося, що на полігоні біля окупованого Донецька ОБСЄ зафіксувала скупчення танків бойовиків. Так було зафіксовано 29 танків, а також два самохідних артилерійських знаряддя.