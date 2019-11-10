На Донбасі поранення отримав один український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

9 листопада бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі внаслідок обстрілів минулої доби з боку бойовиків був поранений один військовий зі складу операції Об'єднаних сил. Про це передає прес-центр ООС.

9 листопада збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснив 14 обстрілів:

чотири рази неподалік Водяного - з мінометів калібру 120 мм, гармат БМП-1, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу Невельського - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

тричі біля Красногорівки - з СПГ та великокаліберних кулеметів;

неподалік Талаківки - з озброєння БМП-1, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Березового - з ручних протитанкових гранатометів;

у районі Пісків - з мінометів калібру 82 мм;

поблизу Гнутового - з мінометів калібру 120 мм, СПГ, РПГ та стрілецької зброї;

біля Павлополя - зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Чотири обстріли російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": двічі біля Майорська – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського і Кримського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Вчора, 9 листопада, внаслідок обстрілів, поранено одного військовослужбовця Об'єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

Нагадаємо, на Донбасі, в результаті обстрілу за минулу добу, 8 листопада, з боку бойовиків був поранений один військовий з складу операції Об'єднаних сил і помер в лікарні поранений напередодні ще один український військовослужбовець.