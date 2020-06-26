На Донбасі з початку року загинули 18 військових, понад 120 були поранені

З початку 2020 року в результаті ворожих обстрілів на Донбасі загинули 18 українських військовослужбовців. При цьому поранення отримали 125 воїнів зі складу Об'єднаних сил.

Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил у Facebook.

Крім того, російсько-окупаційні війська пошкодили 20 об'єктів інфраструктури на Донбасі.

"Окупаційна адміністрація РФ грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права щодо захисту цивільного населення під час війни - обстрілює цивільні об’єкти, примусово паспортизує громадян, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях, застосовує катування", - додали у штабі.

Нагадаємо, сьогодні внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі отримав поранення український військовослужбовець, його евакуювали до лікувального закладу.

Ще один український військовий отримав поранення під час обстрілу 22 червня.

Крім того, з початку війни на Донбасі загинули майже півсотні дітей.