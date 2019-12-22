Бойовики перешкоджають роботі місії ОБСЄ на Донбасі

Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Спостерігачів затримують на блокпостах та не пропускають в деякі райони

Незаконні збройні формування Російської Федерації систематично перешкоджають діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденний звіт ОБСЄ.

Так, у п'ятницю, 20 грудня, окупаційні війська двічі відмовляли спостерігачам ОБСЄ у проїзді на непідконтрольну ділянку кордону поблизу населеного пункту Верхньоширокинське. Свої дії бойовики пояснювали проведенням робіт з розмінування.

Того ж дня на залізничній станції "Червона Могила" в окупованій Вознесенівці озброєний представник бандформувань наказав патрулю спостерігачів ОБСЄ залишити цей район.

"Не здійснивши суцільного розмінування, вилучення невибухлих боєприпасів та інших перешкод, сторони і далі відмовляли СММ у необмеженому доступі, а також у можливості пересуватися окремими дорогами, які раніше були визначені як важливі для здійснення місією ефективного моніторингу та для пересування цивільних осіб", - додали в ОБСЄ.

Нагадаємо, у суботу, 21 грудня, незаконні збройні формування обстріляли житлові будинки населеного пункту Золоте-4, де відбулося розведення сил та засобів. Обстріл з мінометів 82-го калібру вівся з боку окупованого Золотого-5. Серед цивільних постраждалих та жертв немає.