На Донбасі ліквідували чотирьох снайперів бойовиків, - ООС

Противник дещо зменшив застосування важкого озброєння та збільшив інтенсивність снайперського вогню

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) минулої доби було ліквідовано чотирьох снайперів бойовиків. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС.

Зазначається, що противник дещо зменшив застосування важкого озброєння, та водночас збільшив інтенсивність ведення снайперського вогню.

"Об’єднаними силами невідкладно вжито контр снайперські заходи. Так, протягом минулої доби було припинено діяльність двох снайперських пар противника, що діяли на Маріупільському та Донецькому напрямках", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що противник намагався знищити опорний пункт Об’єднаних сил на підступах до Мар'їнки. Українські військовослужбовці тричі відбивали атаки.

Нагадаємо, 26 травня 2018 на Донбасі у районі проведення операції ООС українські військовослужбовці ліквідували снайпера бойовиків. Загалом було ліквідовано двох противників та ще чотирьох поранено.