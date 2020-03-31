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На Донбасі український військовий підірвався на міні

Новини » Надзвичайні події     31.03.2020 - 11:15
На Донбасі український військовий підірвався на міні
Ілюстративне фото (facebook com SLAVA MAVRICHEV)

Стан військового важкий

На Донбасі під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець підірвався на протипіхотної міни. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що інцидент стався сьогодні, 31 березня, в районі населеного пункту Катеринівка Луганської області.

"Воїну надали належну медичну допомогу та евакуювали в лікувальний заклад. Стан здоров'я важкий", - повідомили в ООС.

За попередніми даними штабу, міна була російського виробництва і відноситься до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

"Застосування таких боєприпасів в черговий раз підтверджує, що російські окупанти відверто нехтують вимогами Міжнародного гуманітарного права при веденні бойових дій", - відзначили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 30 березня, на Донбасі, в результаті обстрілу ворожих загинув один український військовослужбовець. Ще троє отримали поранення і один - бойова поразку. Всього бойовики 18 разів порушували режим припинення вогню.

минулого тижня на Донбасі в результаті обстрілу постраждала мирна мешканка. Жінка отримала поранення в ході обстрілу житлового сектора поблизу Авдіївської промислової зони під Донецьком.

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