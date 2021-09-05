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На Донбасі два рази зривали "тишу": важко поранений український боєць

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Донбас, Неділя 05 вересня 2021 07:52
На Донбасі два рази зривали "тишу": важко поранений український боєць Фото: бойовики два рази обстріляли позиції ООС, поранений боєць (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

З початку доби, 4 вересня, бойовики на Донбасі здійснили два обстріли позицій українських сил. Поранений військові ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема, в напрямку Старогнатівки відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - важкий", - вказали в штабі.

Вранці 5 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, що бойовики посилили бойову підготовку на Донбасі. Про це повідомила розвідка.

Раніше повідомлялося, що ОБСЄ помітила військову техніку бойовиків біля населених пунктів і в житлових районах. Бойовики розміщують танки, зенітні установки і БТР-и в порушення ліній відведення.

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