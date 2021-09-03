ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Окупанти посилили бойову підготовку на Донбасі, - розвідка

Новость на русском →
Донбас, П'ятниця 03 вересня 2021 13:27
Окупанти посилили бойову підготовку на Донбасі, - розвідка Фото: окупанти посилили бойову підготовку на Донбасі (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти продовжують нарощувати сили на Донбасі. Зокрема, ворог активно посилює підготовку снайперів на передових позиціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією розвідки, з початку вересня бойовики розпочали ротацію передових підрозділів з’єднань та частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання РОВ.

Як повідомили в розвідці, для підвищення бойових можливостей російські окупаційні війська проводили бойове злагодження рот у сформованих БТГр, а також тактичні навчання із коригування вогню артилерії з використанням БПЛА.

Крім цього бойовики продовжують утримувати на передових позиціях значну кількість снайперських комплексів та ПТРК для провокації на території проведення ООС.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовослужбовець отримав поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
Вперше з початку червня в Україні понад 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин