На Донбасі два КПВВ готові до відкриття: з ранку зібралися черги

Сьогодні, 10 червня, в 11:00 відновлюють роботу контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі "Станиця Луганська" та "Маріїнка". З ранку на обох КПВВ утворилися черги.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Як зазначили прикордонники, черги почали збиратися вже з 6 ранку. Станом на 8:30 біля "Станиці Луганської" зібралося 45 чоловік, а у "Маріїнки" - 55 транспортних засобів (близько 90 осіб). Серед них є діти і літні люди.

"У той же час, не виключено, що бойовики будуть відмовляти у пропуску особам, які будуть перетинати лінію розмежування з боку підконтрольної української влади території. Щоб не виникало скупчень осіб і транспорту в так званій сірій зоні, пропуск осіб сьогодні буде здійснюватися поступово", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, КПВВ "Станиця Луганська" та "Маріїнка" будуть працювати щоденно з 11:00 до 14:00. Пріоритет на пропуск буде надаватися громадянам за наявності причин соціально-гуманітарного характеру, а також особам, які їдуть для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

Раніше РБК-Україна писало, що "ЛНР" відмовилися відкривати зі свого боку контрольно-пропускний пункт у Станиці Луганській.

Також повідомлялося, що у Луганській області введуть додаткові заходи безпеки через відкриття КПВВ.