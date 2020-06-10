На Донбассе два КПВВ готовы к открытию: с утра собрались очереди

Сегодня, 10 июня, в 11:00 возобновляют работу контрольно-пропускные пункты въезда-выезда на Донбассе "Станица Луганская" и "Марьинка". С утра на обоих КПВВ образовались очереди.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как отметили пограничники, очереди начали собираться уже с 6 утра. По состоянию на 8:30 возле "Станицы Луганской" собралось 45 человек, а у "Марьинки" - 55 транспортных средств (и около 90 человек). Среди них есть дети и пожилые люди.

"В то же время, не исключено, что боевики будут отказывать в пропуске лицам, которые будут пересекать линию разграничения со стороны подконтрольной украинской власти территории. Чтобы не возникало скоплений лиц и транспорта в так называемой серой зоне, пропуск лиц сегодня будет осуществляться постепенно", - говорится в сообщении.

Отметим, КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка" будут работать ежедневно с 11:00 до 14:00. Приоритет на пропуск будет предоставляться гражданам при наличии причин социально-гуманитарного характера, а также лицам, которые едут для участия во внешнем независимом оценивании.

Ранее РБК-Украина писало, что "ЛНР" отказались открывать со своей стороны контрольно-пропускной пункт в Станице Луганской.

Также сообщалось, что в Луганской области введут дополнительные меры безопасности из-за открытия КПВВ.