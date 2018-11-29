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На Донбассе за день ранен один военный, еще один пропал безвести, - штаб

Новости » Происшествия    29.11.2018 - 18:24
На Донбассе за день ранен один военный, еще один пропал безвести, - штаб
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

В течение дня на Донбассе зафиксировано девять обстрелов украинских позиций

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 29 ноября, ранен один военный, еще один пропал безвести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня на Донбассе зафиксировано девять обстрелов украинских позиций со стороны боевиков, в частности, 5 раз из запрещенного Минском вооружения. Под обстрелами боевиков оказались украинские позиции в районе населенных пунктов Крымское, Вильный, Луганское, Авдеевка, Чермалык, Гнутово, Водяное, Тарамчук.

"В ходе боевых действий один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Также, в ходе боевого столкновения, пропал безвести солдат Сергей Проданюк. Принимаются меры по его розыску. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем объединенных сил", - говорится в сообщении.

На Донбассе за день ранен один военный, еще один пропал безвести, - штаб

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на Донбассе в результате боевых действий ранения получили двое украинских военных.

Добавим, президент Петр Порошенко заявил, что российский лидер Владимир Путин хочет присоединить еще одну часть Украины.

"В Крыму, на Донбассе - он хочет всю страну. Как российский император, как он сам себя видит. Его империя не может функционировать без Украины, он видит нас колонией. Он хотел этого в начале конфликта, и он все еще хочет этого", - заявил президент.

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