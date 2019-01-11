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На КПВВ під окупованою Горлівкою померли три людини

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 13:56
На КПВВ під окупованою Горлівкою померли три людини
Фото: КПВВ (gorlovka.today)

Біля окупованої бойовиками Горлівки від серцевого нападу померли троє чоловіків

На КПВВ біля окупованої бойовиками Горлівки від серцевого нападу померли троє чоловіків. Про це повідомив представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський, передає РБК-Україна з посиланням на "Прямой".

При цьому він зазначив, що медичних документів, що підтверджують смерть від серцевого нападу, поки немає.

"Померли від серцевого нападу. Приблизно від серцевого нападу, бо медичних документів поки немає. Мені медичні працівники повідомили, що вчора в 8:30 на КПВВ з боку окупованій території померли троє чоловіків - 1959, 1939 та 1949 року народження", - розповів він.

За його словами, чоловіки дуже довго перебували в черзі на КПВВ.

Крім того, Лисянський додав, що на КПВВ з боку ОРДЛО немає медичних представників, їм доводиться виїжджати з окупованої Горлівки.

Нагадаємо, 5 січня на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Майорск" в очікуванні переходу на підконтрольну Україні територію померли дві людини.

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