РФ випробовує на окупованому Донбасі новітні засоби зв’язку, - ГУР

Ілюстративне фото (mil.ru)

Росія використовує бойові дії на Донбасі для випробовування засобів розвідки

Російська Федерація використовує бойові дії на тимчасово окупованих територіях Донбасу для випробування новітніх засобів зв’язку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Дмитра Гуцуляка.

Як зазначається, на Донбасі Росія, зокрема, випробовує комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР). Також перевіряють комплекси “Реппелент-1” та “Силок” щодо їх можливостей з протидії безпілотним літальним апаратам.

"РФ використовує бойові дії на тимчасово окупованих територіях України для випробування у реальних бойових умовах ефективності новітніх засобів зв’язку, комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіоелектронної розвідки (РЕР). Зокрема, триває випробовування російських розробок засобів РЕБ, у тому числі комплексів “Реппелент-1” та “Силок” щодо їх можливостей з протидії безпілотним літальним апаратам", - заявив Гуцуляк.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, за даними української розвідки, бойовики запроваджують на окупованому Донбасі систему функціонування мобільних "призовних пунктів". Окупанти перевірять усіх чоловіків віком від 18 до 55 років на придатність до військової служби.

Крім того, 13 листопада СММ ОБСЄ на тимчасово окупованій території зафіксувала розміщення важкого озброєня з порушенням ліній відведення. Там, зокрема, виявили 5 самохідних гаубиць та 10 танків T-72.