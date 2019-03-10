На Донбасі за день не постраждав жоден український військовий

Сьогодні вдень порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Ситуация на Донбассе в течение текущих суток, 10 марта, оставалась спокойной, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Сообщается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.

Напомним, что с начала суток, 10 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обстрелов со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано.

В течение минувших суток российские оккупационные войска 3 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. При этом враг дважды использовал запрещенное минскими соглашениями вооружение. Потерь среди украинских военных 9 марта зафиксировано не было.

Как писало РБК-Украина, контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе в течение 9 марта пересекли 23,2 тыс. лиц и 2,9 тысячи транспортных средств.

Кроме того, 9 марта украинские военные задержали боевика "ЛНР", который заявил о желании перейти на сторону Украины. У задержанного обнаружили автомат Калашникова АК-74, военный билет "ЛНР", изданный в городе Алчевске, денежные знаки банка России, отпускной билет, справку о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие документы.