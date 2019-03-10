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Пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 23 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 11:09
Пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 23 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі пункти пропуску вздовж лінії розмежування відкрилися за весняним графіком

Протягом минулої доби, 9 березня, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) вздовж лінії розмежування на Донбасі перетнули понад 23 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкрилися відповідно до весняного графіку та працюють в штатному режимі.

Минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався невеликим підвищенням у порівнянні з попереднім днем. Всього вчора через КПВВ прослідувало 23,2 тис. осіб та 2,9 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 5479 осіб та 678 транспортних засобів;
  • "Мар’їнка" - 4650 осіб та 885 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 4240 осіб та 847 транспортних засобів;
  • "Гнутове" -  2060 осіб та 575 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 6755 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/30; "Мар’їнка" - 0/30; "Новотроїцьке" - 20/30; "Гнутове" - 10/20.

Нагадаємо, у суботу, 9 березня, військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил затримали бойовика так званої "ЛНР", який заявив про бажання перейти на бік України. У затриманого виявили автомат Калашникова АК-74, військовий квиток "ЛНР", виданий у місті Алчевську, грошові знаки банку Росії, відпускний квиток, довідку про лікування у медичній роті військової частини Л 74347 та інші документи.

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