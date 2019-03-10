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На Донбасі бойовик "ЛНР" здався українським військовим

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 03:25
На Донбасі бойовик "ЛНР" здався українським військовим
Фото: контрольний пункт на Донбасі (з відкритих джерел)

У уродженця Миколаєва вилучили автомат, "документи ЛНР" та російські гроші

Військові Збройних сил України у суботу, 9 березня, затримали бойовика так званої "Луганської народної республіки", який заявив про бажання перейти на бік України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

"Сьогодні, 9 березня, військовослужбовці одного з підрозділів бригади Об'єднаних сил, яка виконує бойові завдання на Сєверодонецькому напрямку, помітили чоловіка, який рухався уздовж лісосмуги в напрямку нашої позиції. Підпустивши його ближче й давши можливість спуститися в траншею, наші захисники затримали невідомого", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у затриманого виявили автомат Калашникова АК-74, військовий квиток "ЛНР", виданий у місті Алчевську, грошові знаки банку Росії, відпускний квиток, довідку про лікування у медичній роті військової частини Л 74347 та інші документи.

"Затриманий виявився громадянином України Я., 1976 року народження, уродженцем м. Миколаєва, про що свідчить виданий у 1992 році у м. Стаханов паспорт громадянина України. Місце реєстрації зрадника України - також місто Стаханів Луганської області", - повідомили у штабі.

На Донбасі бойовик &quot;ЛНР&quot; здався українським військовим

Зараз із бойовиком проводяться слідчі дії з метою з'ясування його причетності до військових злочинів збройних формувань Російської Федерації та подробиць участі у бойових діях проти української армії.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі у п’ятницю, 8 березня, перетнули 19,5 тис. осіб.

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