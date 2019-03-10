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На Донбасі від початку доби зберігається режим тиші

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 14:15
На Донбасі від початку доби зберігається режим тиші
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

Втрат серед українських військових немає

Від початку доби, 10 березня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі обстрілів з боку російських окупаційних військ не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, станом на 12:00 на Донбасі зберігається режим припинення вогню.

"Від початку цієї доби до 12-ї години обстрілів позицій наших військ не зафіксовано", - зазначили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 10 березня 2019

Ситуація на Донбасі станом на 10 березня 2019

Нагадаємо, що протягом минулої доби російські окупаційні війська 3 рази обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. При цьому ворог двічі використав заборонене мінськими угодами озброєння. Втрат серед українських військових 9 березня зафіксовано не було.

Як писало РБК-Україна, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі протягом минулої доби, 9 березня, перетнули 23,2 тис. осіб та 2,9 тисячі транспортних засобів.

Крім того, 9 березня українські військові затримали бойовика "ЛНР", який заявив про бажання перейти на бік України. У затриманого виявили автомат Калашникова АК-74, військовий квиток "ЛНР", виданий у місті Алчевську, грошові знаки банку Росії, відпускний квиток, довідку про лікування у медичній роті військової частини Л 74347 та інші документи.

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