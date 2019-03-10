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За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Новини » Надзвичайні події    10.03.2019 - 07:24
За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Бойовики обстрілювали наші війська із мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 9 березня російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, двічі - із застосуванням озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Згідно з повідомленням штабу, противник обстрілював позиції наших військ із мінометів калібрів 120 та 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв наші позиції з мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Лебединське", - йдеться в повідомленні.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики двічі обстріляли підрозділи українських військ: з мінометів калібру 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів - у районі міста Попасна; зі стрілецької зброї - у межах ділянки розведення сторін поблизу смт Станиця Луганська.

Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.

За добу на Донбасі не постраждав жоден український військовий

Нагадаємо, військові Збройних сил України у суботу, 9 березня, затримали бойовика так званої "Луганської народної республіки", який заявив про бажання перейти на бік України. 

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Теми: Новини ООС
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