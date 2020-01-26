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На Донбасі за день загинули двоє військових, ще двоє поранені

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 19:39
На Донбасі за день загинули двоє військових, ще двоє поранені
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 12 раз обстріляли позиції ООС

На Донбасі протягом поточної доби, 26 січня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, в результаті бойових дій загинули двоє українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що бойовики обстріляли позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Сім обстрілів по наших позиціях здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме:

  • двічі неподалік Красногорівки - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів;
  • поруч з Лебединським - з мінометів калібру 82 мм противник випустив три міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;
  • два рази неподалік Старогнатовки - з великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Новогригорівки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Гнутово - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • два рази неподалік Горіхово - з мінометів калібру 120 мм - три міни і 82-мм міномета - чотири міни, а також гранатометів різних систем;
  • двічі біля населеного пункту Новотошковське - вісім мін з 120-мм міномета;
  • неподалік Кримського - з міномета калібру 120 мм противник випустив три міни.

У штабі повідомили, що сьогодні, 26 січня, в результаті обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один отримав бойову травму. Також, в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрій, один захисник загинув і один військовослужбовець отримав бойову травму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 січня окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ворожих один український воїн отримав поранення. Бойовики застосовували міномети 120-го калібру, які заборонені мінськими угодами.

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