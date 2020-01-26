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Бойовики на Донбасі застосували міномети, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 13:04
Бойовики на Донбасі застосували міномети, є загиблий
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню

Станом на 12:30 неділі, 26 січня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомства, з початку доби російсько-окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, застосовуючи при цьому заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, озброєння бойової машини піхоти та стрілецької зброї було обстріляно позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Оріхове, Новотошківське, Красногорівка та Лебединське.

"За наявною на цей час інформацією, в результаті сьогоднішніх обстрілів один український воїн загинув", - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 січня окупанти 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один український воїн отримав поранення. Бойовики застосовували міномети 120-го калібру, які заборонені мінськими угодами.

Крім того, вчора російсько-окупаційні війська знову здійснили провокацію на КПВВ "Майорське". Окупанти у темний час доби пропустили у "сіру зону" велику кількість людей та транспорту. Українська сторона продовжувала роботу КПВВ майже на годину.

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