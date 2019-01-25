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На Донбасі за день один військовий загинув, четверо отримали поранення

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 18:12
На Донбасі за день один військовий загинув, четверо отримали поранення
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики тричі обстріляли позиції українських військ

Протягом п'ятниці, 25 січня 2018 року, у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі один військовий загинув та четверо отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-центру ООС.

Вказано, що протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник три рази обстріляв позиції українських військ.

На Донбасі за день один військовий загинув, четверо отримали поранення

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції українських захисників з використанням ПТРК поблизу селища Катеринівка, внаслідок чого один військовослужбовець загинув та четверо було поранено", - сказано у повідомленні.

Вказано, що поранених евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну медичну допомогу. Наразі загрози їхньому життю немає.

Зазначається, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики двічі обстріляли з гранатометів та великокаліберної зброї позиції українських військових в районі населеного пункту Широкине.

"У всіх випадках відкриття вогню окупантами, підрозділи українських захисників подавляли вогневі точки противника, застосовуючи чергові вогневі засоби. За даними розвідки, двох російських найманців було вбито та одного поранено", - підкреслили у прес-центрі ООС.

Повідомляється, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, в прес-центрі станом на 7:00 повідомляли, що на Донбасі в районі ООС протягом поточної доби, 25 січня, бойовики режим тиші не порушували.

Як писало РБК-Україна раніше, на Донбасі 23 січня російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав.

Додамо, 23 січня в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі в районі Павлополя зник розвідник 79 десантно-штурмової бригади Миколаєва. Військовий зник у районі проведення бойового завдання.

Бойовики під Попасною обстріляли військовий автомобіль, є загиблий У штабі ООС розповіли про ситуацію на Донбасі 25 січня
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