Бойовики обстріляли українські позиції в районі Авдіївки, втрат немає

Фото: ООС на Донбасі (РБК-Україна)

За даними розвідки, 23 січня трьох окупантів було знищено

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 23 січня російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У штабі повідомили, що в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріл позицій наших захисників вівся з гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі міста Авдіївка.

Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки, 23 січня трьох окупантів було знищено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко обговорив з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем під час відвідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі перспективи розгортання повноцінної багатонаціональної миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі.