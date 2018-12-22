На Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових

Фото: український військовий (mil.gov.ua)

Бойовики здійснили один обстріл з початку доби

Протягом поточної доби, станом на 18:00, втрат у лавах українських військ у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначаэться, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.

Зокрема, ворог здійснив прицільний обстріл з гранатомету, великокаліберного кулемету по позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Гнутове на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 21 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, жоден український військовий не постраждав.

РБК-Україна повідомляло, що жителям міста Торецьк та навколишніх селищ почали подавати воду після завершення ремонту водопроводу. 21 грудня, ремонтники завершили ремонт пошкодженої ділянки водогону. Водопостачання в Торецьку і сусідніх селищах було відсутнє через порив водопроводу в результаті бойових дій.