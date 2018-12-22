За добу на Донбасі жоден український військовий не постраждав

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 21 грудня чотирьох бойовиків було знищено та 3 поранено.

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 21 грудня російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї, жоден український військовий не постраждав. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС у Facebook.

Ворог, зокрема, прицільно обстріляв із мінометів калібру 120 мм та 82 мм пункти ЗСУ в районі населеного пункту Кримське та з мінометів калібру 82 мм - поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку.

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Новомихайлівка - на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Чермалик, Лебединське, Гнутове на Маріупольському напрямку", - також йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 21 грудня чотирьох бойовиків було знищено та 3 поранено.

Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів у районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку.

Нагадаємо, бойовики з початку 2018 року понад 900 разів відмовили спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в доступі на окуповані території Донбасу.