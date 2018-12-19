Бойовики на Донбасі продовжуть перешкоджати діяльності місії ОБСЄ

Фото: ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Бойовики на Донбасі не пускають спостерігачів ОБСЄ на контрольовані ними об’єкти

Бойовики на Донбасі продовжуть перешкоджати діяльності спостережної місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, бойовики на Донбасі забороняють спостерігачам ОБСЄ потрапляти на контрольовані ними об’єкти і території, тим самим перешкоджають діяльності місії.

"За даними щоденного звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 18.12.2018, зафіксовані обмеження свободи пересування, заборона доступу та інші перешкоди у виконанні мандата місії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що поблизу Новоамвросіївського та Макіївки на південному сході від Донецька озброєні бойовики не пропустили патруль місії на територію об’єктів, посилаючись на накази своїх командирів.

"За останній час такі дії представників збройних формувань РФ та їхніх найманців щодо заборони доступу спостерігачів СММ ОБСЄ набувають системного характеру. Так на залізничній станції та на пункті пропуску на кордону біля Вознесенівки у непідконтрольному владі України районі Луганської області найманець збройних формувань РФ в черговий раз наказав патрулю місії залишити цей район", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на окупованому Донбасі розміщують озброєння поряд з житловими будинками мирних мешканців.