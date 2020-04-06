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На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння

Новини » Надзвичайні події     06.04.2020 - 18:03
На Донбасі бойовики застосували заборонене озброєння
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

На Донбасі з початку поточної доби, 6 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, знову застосувавши при цьому заборонене мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Наголошується, що вранці в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник за напрямом населеного пункту Набережне обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Проти українських захисників бойовики застосували міномети калібру 82 мм - вісім хв, озброєння бойових машин піхоти і протитанковий ракетний комплекс.

"Українські військовослужбовці завдяки вмілим діям уникнули втрат серед особового складу і прицільним вогнем припинили ворожу провокацію. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 квітня, на Донбасі бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши при цьому заборонену Мінськими домовленостями озброєння.

Крім того, на Донбасі 4 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

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