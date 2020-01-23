На Донбасі отримав поранення український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Стан бійця ООС наразі задовільний

У зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі у четвер, 23 січня, український військовослужбовець внаслідок ворожих обстрілів отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Так, у четвер, 23 січня, російсько-окупаційні війська здійснили 3 прицільні обстріли позицій українських військових, у тому числі, вчергове нехтуючи мінські угоди.

"Від початку поточної доби є бойова санітарна втрата. Внаслідок прицільного обстрілу з боку російсько-окупаційних військ один наш захисник отримав поранення. Стан його здоров’я, за наявною інформацією, задовільний", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що одразу з опівночі окупанти розпочали обстріл зі стрілецької зброї у районі н.п. Опитне.

"Зранку, з 06.30 ворог порушив режим тиші мінометним обстрілом по захисниках Талаківки. Від н.п. Пікузи протягом 15 хвилин окупанти випустили 8 мін калібру 82 мм. Після 08.50 від Старомихайлівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї по наших оборонцях Красногорівки", - поінформували у Міноборони.

Нагадаємо, на Донбасі 22 січня озброєні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілу загинув український військовослужбовець.

Як писало РБК-Україна раніше, 21 січня озброєні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат з української сторони не було. Це була перша за останні чотири дні доба без втрат серед українських військових.