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На Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події     05.11.2019 - 18:11
На Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

З початку поточної доби, 5 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці три рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Всі обстріл по позиціях Об'єднаних сил зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме неподалік Водяної, що на Приазов'ї, у Старогнатовки і поблизу Лебединського.

"протягом поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала на Донбасі збільшення кількості порушення режиму припинення вогню. Так, в період з вечора 2 до вечора 3 листопада Місія констатувала збільшення кількості таких порушень в Донецькій області, зафіксувавши близько 115 вибухів, тоді як за попередні добу було зафіксовано 39 вибухів.

Також РБК-Україна повідомляло, що 4 листопада на Донбасі в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

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