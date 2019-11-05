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На Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня

Новости » Происшествия     05.11.2019 - 18:11
На Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал

С начала текущих суток, 5 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Все обстрелы по позициям Объединенных сил зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно неподалеку Водяного, что на Приазовье, у Старогнатовки и вблизи Лебединского.

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, ОБСЕ зафиксировала на Донбассе увеличение количества нарушения режима прекращения огня. Так, в период с вечера 2 до вечера 3 ноября Миссия констатировала увеличение количества таких нарушений в Донецкой области, зафиксировав около 115 взрывов, тогда как за предыдущие сутки было зафиксировано 39 взрывов.

Также РБК-Украина сообщало, что 4 ноября на Донбассе в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

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